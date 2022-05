Shanghai stopt woensdag met ‘onredelijke beperkingen’ van handel

De Chinese miljoenenstad Shanghai, waar al circa twee maanden strenge lockdowns gelden wegens corona, stopt met ingang van woensdag met ‘alle onredelijke beperkingen’ van het economische leven. De locoburgemeester van de stad, Wu Qing, heeft dit bevestigd zonder in detail te treden. Er zijn al enige tijd wat versoepelingen afgekondigd en het is de bedoeling dat op 1 juni de meeste coronamaatregelen van de baan zullen zijn.

De recente lockdowns hebben ook grote impact op de internationale distributieketens. Door de coronaregels liepen de wachttijden in de haven, normaal de drukste containerhaven ter wereld, sterk op. Het zal volgens kenners nog maanden kunnen duren alvorens de achterstanden ingelopen zijn.

De stad en omgeving tellen 25 miljoen inwoners en in de afgelopen 24 uur werden er volgens Chinese media 122 gevallen van een coronabesmetting vastgesteld. Er zijn geen sterfgevallen gemeld die te maken zouden hebben met Covid-19. Volgens de autoriteiten is de uitbraak van het virus onder controle. China hanteert een ‘zerocovidbeleid’. Dat betekent dat autoriteiten zeer strenge maatregelen kunnen opleggen, inclusief mensen die positief testen in quarantaine plaatsen in overvolle detentieoorden.