Ruim 40 boetes uitgedeeld bij controles recreatievaart

De meest voorkomende overtredingen waren het niet dragen van het dodemanskoord, te snel varen, het ontbreken van reddingsvesten aan boord en het niet hebben van een vaarbewijs. Naast processen-verbaal werd er ook voorlichtingsmateriaal uitgedeeld.

Rijkswaterstaat voerde de handhavingsacties uit in samenwerking met politie, Recreatie Midden-Nederland en de gemeente Buren. Donderdag voer Rijkswaterstaat over de Nederrijn-Lek vanaf Nieuwegein en Arnhem. Zaterdag werd voor de controles vertrokken vanuit Schellingwoude en Harderhaven en voer Rijkswaterstaat de Randmeren en het IJ over.

‘Op het water gelden, net als op de weg, regels. Die zijn bedoeld om de veiligheid op het water te waarborgen’, zegt de woordvoerster. ‘We willen dat iedereen fijn kan varen en watersporten, én weer veilig thuiskomt. Door watersporters hierop te wijzen hopen we dat ze zich bewuster worden van hun gedrag op het water. Die boetes zijn dus niet het doel op zich. Het feit dat we het er nu met z’n allen over hebben wel.’