Een motorrijder is in de nacht van zaterdag op zondag na een achtervolging door de politie gecrasht op de Delpratsingel in het centrum van Breda. De bestuurder van de motor is gewond geraakt en wordt behandeld door ambulancemedewerkers, laat de politie via Twitter weten.

De toedracht van het incident is onbekend en wordt onderzocht, aldus de politie.