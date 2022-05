Zelenski verwacht ‘goed nieuws’ over wapenleveranties

De Oekraïense president Volodimir Zelenski hoopt de komende week ‘goed nieuws’ te krijgen van westerse bondgenoten over nieuwe wapenleveranties. Hij zei dat in een videotoespraak zaterdagavond zonder verdere details te geven.

Oekraïne hoopt onder meer dat de Amerikanen een geavanceerd raketsysteem gaan leveren. Het gaat om het zogeheten Multiple Launch Rocket System (MLRS), dat is een meervoudige raketwerper met een bereik tot zo’n 300 kilometer.

‘Het is lastig vechten als je wordt aangevallen van 70 kilometer afstand en je niks hebt om je mee te verdedigen. Oekraïne kan Rusland terugdringen tot achter het IJzeren Gordijn, maar dan moeten we daarvoor effectieve wapens hebben’, schrijft presidentieel adviseur Michailo Podoljak op Twitter. ‘Als het Westen werkelijk wil dat Oekraïne de oorlog wint, is het dan misschien niet eens tijd om ons MLRS te geven?’

Houwitsers

Volgens Amerikaanse media overweegt het Witte Huis de levering van deze wapens momenteel en kan een besluit in de komende dagen vallen.

Oekraïne meldde eerder zaterdag al andere wapensystemen te hebben ontvangen, zoals houwitsers uit de Verenigde Staten en Harpoon-raketten uit Denemarken, waarmee vijandelijke schepen kunnen worden aangevallen.