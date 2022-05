Gouden Palm voor Zweedse regisseur Ruben Östlund

De Zweedse filmregisseur Ruben Östlund heeft op het 75e filmfestival van Cannes de Gouden Palm in de wacht gesleept. Hij kreeg de prestigieuze filmprijs voor de film Triangle of Sadness. Het is de tweede keer dat de Zweed in Cannes met de eer gaat strijken.

Triangle of Sadness gaat over een cruiseschip dat vergaat. De rijke opvarenden moeten daarna op een onbewoond eiland een nieuw bestaan opbouwen. De film werd zeer goed ontvangen in Cannes en kreeg een staande ovatie van acht minuten. Harris Dickinson, Charlbi Dean en Woody Harrelson zijn in de film te zien.

Östlund won in 2017 zijn eerste Gouden Palm voor de film The Square. Verder is de Zweed bekend van de film Force Majeure. Die won in 2014 de juryprijs in Cannes.