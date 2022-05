EU overweegt uitstel op verbod oliepijpleiding voor olieboycot

De Europese Commissie lijkt van plan de invoer van Russische olie via een grote pijpleiding langer toe te staan. Daarmee moet de impasse over een zesde sanctiepakket tegen Rusland worden doorbroken. Door olie via de betreffende leiding langer toe te staan, komt Brussel tegemoet aan de bezwaren van Hongarije die een olieboycot nog niet zien zitten, aldus ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Brussel zal naar verwachting zaterdag een herzien voorstel rondsturen waarin staat dat de olietransporten door de Druzhba-pijpleiding tijdelijk gevrijwaard zijn van een breder verbod op olieleveringen, aldus de bronnen. Het voorstel zou in eerste instantie alleen zeetransporten afbouwen, en later uitbreiden tot de Druzhba-leveringen zodra een technische oplossing is gevonden die voldoet aan de energiebehoeften van Hongarije en andere landen.

Vertegenwoordigers van de EU komen zondag bijeen om het herziene pakket te bespreken, aldus de bronnen. Sommige lidstaten dringen aan op een akkoord voordat de EU-leiders maandag in Brussel bijeenkomen om de oorlog in Oekraïne te bespreken.

Tijd

Het compromis geeft de EU en de Hongaarse premier Viktor Orban de tijd om de technische details van de geleidelijke stopzetting van de leveringen via pijpleidingen aan zijn land glad te strijken. Hongarije blokkeert al weken plannen om Russische olie te verbieden. Voor het sanctiepakket is de steun van alle lidstaten vereist.

De EU had eerder voorgesteld om begin volgend jaar geleidelijk een einde te maken aan alle invoer van Russische olie. Hongarije en Slowakije kregen daarbij tot eind 2024 de tijd om aan de eisen te voldoen, terwijl Tsjechië tot juni 2024 een uitzondering zou hebben gekregen. Deze landen zijn sterk afhankelijk van Russische olie, maar nemen een relatief klein deel van de totale invoer van de EU uit Rusland voor hun rekening.

Eventuele vrijstelling

Door de eventuele vrijstelling raakt een olieboycot Rusland minder hard. Rusland verscheepte vorig jaar ongeveer 720.000 vaten ruwe olie per dag naar Europese raffinaderijen via zijn belangrijkste pijpleiding naar de regio. De overzeese volumes bedroegen 1,6 miljoen vaten per dag vanuit de havens aan de Oostzee, de Zwarte Zee en de havens in het noorden.

Als onderdeel van het compromis zou ook Bulgarije een langere overgangsperiode kunnen krijgen, aldus de ingewijden. Griekenland en Cyprus zouden ook azen op uitzonderingen.