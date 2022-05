Zuinige Spaanse koning houdt meer geld over

Het Spaanse koningshuis krijgt een bedrag dat de regering jaarlijks bepaalt, maar gaat zelf over de besteding ervan. De koning heeft zichzelf een vorstelijk inkomen van 253.843 euro toebedeeld. Zijn vrouw Leticia kreeg voor persoonlijke uitgaven 139.605 euro en hun moeder of schoonmoeder Sofia 114.231 euro.

De voorganger van Felipe, Juan Carlos de Borbón, kreeg in 2021 geen cent meer. Hij is na ophef over in nevelen gehulde financiële transacties naar Abu Dhabi uitgeweken. Hij bracht deze maand voor het eerst sinds de zomer van 2020 een bezoek aan zijn vrouw en familie in Spanje.

6 miljoen euro

Waar hij van leeft is ook in nevelen gehuld. Zijn vierdaags bezoek aan Spanje is niet door het Spaanse koninklijk huis betaald, terwijl het huis daar door de zuinigheid van Felipe wel de middelen voor heeft. De Spaanse koninklijke familie zou dankzij de ‘boekhouder’ Felipe inmiddels al bijna 6 miljoen niet uitgegeven euro’s op bankrekeningen hebben staan.

Spaanse media schatten dat hun koninklijk huis het goedkoopst is, ongeveer 18 cent per inwoner per jaar. Het Britse koninklijk huis bijvoorbeeld ontvangt ongeveer 100 miljoen euro uit de staatskas. Dat staat voor ongeveer 1,50 euro per inwoner per jaar.