Twee aanhoudingen na grote vechtpartij Amsterdam

De politie heeft vrijdagavond twee mannen aangehouden nadat er op het Anton de Komplein in Amsterdam-Zuidoost, waar een kermis was, een grote vechtpartij was uitgebroken. Een van de vechtende mensen gooide tijdens het wegrennen voor de toegesnelde agenten een vuurwapen weg, dat hierbij afging. De politie vraagt zich af of iemand door dit schot gewond is geraakt, zo wordt zaterdag gemeld.