Rusland voert ‘succesvolle test’ uit met hypersonische raket

Russische strijdkrachten zeggen zaterdag een geslaagde test te hebben gedaan met een hypersonische kruisraket, die een snelheid kan ontwikkelen tussen de vijf en tien keer de snelheid van het geluid. Deze Zirkon-raket werd afgevuurd van het fregat Admiraal Gorsjkov in de Barentszzee en trof ‘succesvol doel’ 1000 kilometer verderop in de Witte Zee in het arctisch gebied.