Nederlandse Loterij pleit voor uniforme speellimiet na kritiek

Mensen die meedoen aan online kansspelen moeten beter beschermd kunnen worden tegen verslaving en risicovol speelgedrag. Om die reden zouden er branchebrede afspraken moeten worden gemaakt over probleemspelers en uniforme speellimieten voor alle spelers. Dat bepleit de Nederlandse Loterij in een reactie op bevindingen van Pointer. Het journalistieke onderzoeksplatform stelt dat gokwebsites als TOTO, Kansino en Betcity ernstig tekort schieten met hun wettelijke gokbescherming.

Pointer besteedt in de uitzending van zondag 29 mei aandacht aan gokverslaving en het preventiebeleid van legale online kansspelaanbieders in Nederland. Consumenten mogen sinds 1 oktober vorig jaar legaal online gokken op websites. In ruil moeten gokbedrijven verslaving voorkomen, bijvoorbeeld door in de gaten houden hoe vaak en hoeveel geld iemand stort.

De Nederlandse Loterij is onder meer het bedrijf achter TOTO Casino. De organisatie erkent dat het kansspelverslaving wil voorkomen. ‘We signaleren risicovol speelgedrag en doen interventies als het dreigt mis te gaan’, aldus een verklaring. Volgens Pointer valt dit in de praktijk echter tegen. Pointer ontdekte dat een speler bij staatsdeelneming Toto in korte tijd 15.000 euro kon vergokken. Diezelfde speler verloor eerder bij Betcity ook al ruim 40.000 euro zonder dat er werd ingegrepen.

Interventies

De Nederlandse Loterij legt uit dat spelers nu zelf limieten kunnen instellen. ‘Het spelen met hoge bedragen zegt niet direct iets over risicovol spelen’, aldus de verklaring. ‘Wij kunnen niet in de portemonnee van de speler kijken.’ Bij een groot verlies of hoge inzet krijgt de speler een bericht via het account, waarin diegene wordt gewezen op het speelgedrag.

Bij signalen van ‘controleverlies’ wordt telefonisch contact opgenomen met als doel de speler en het speelgedrag te veranderen. ‘We sluiten niet direct een account, maar willen de speler in beeld houden om juist iets te kunnen doen aan speelgedrag. Het direct sluiten van accounts leidt dergelijke spelers naar andere aanbieders, waardoor risico’s alleen maar groter worden’, zo klinkt het.