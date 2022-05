Regio Cherson sluit grens wegens Oekraïense beschietingen

De machthebbers in de door Rusland ingenomen Zuid-Oekraïense regio Cherson hebben het verkeer naar het noorden stilgelegd. Dat is volgens hen nodig omdat pro-Oekraïense strijders op mensen schieten die uit de regio naar gebied onder controle van de Oekraïense regering reizen, meldde het Russische persbureau RIA Novosti. Oekraïense militairen of milities zouden ook mannen ronselen om dienst te nemen, zodra ze het gebied onder Russische controle verlaten.

Rusland heeft kort na de aanval die 24 februari is begonnen vanuit de Krim grote delen van het zuiden van Oekraïne ingenomen. De provinciehoofdstad Cherson is een van de weinige steden die de Russen snel binnentrokken en veroverd hebben. Volgens de oorspronkelijke plannen van president Vladimir Poetin zouden er geen steden worden ingenomen en uitsluitend militairen doelen worden vernietigd.

Maar de veroverde regio Cherson wordt volgens waarnemers in hoog tempo 'gerussificeerd'. Dat geschiedt onder meer met het installeren van een nieuwe administratie en een nieuw bestuur, het uitgeven van Russische paspoorten, het uitzenden van Russische tv- en radio-uitzendingen en zoals de lokale machthebbers het noemen "het herstel van de handelsbetrekkingen" met het in 2014 door Rusland ingelijfde schiereiland de Krim.

Rusland heeft in ruim drie maanden tijd een brede grensstrook Oekraïens grondgebied van tussen de 50 en 100 kilometer veroverd. De strook loopt van de monding van de rivier de Dnjepr in de zuidelijke provincie Cherson tot vlakbij de oostelijke stad Charkov. Hoofddoel van de aanval op Oekraïne is nog steeds de verovering van de oostelijke provincies Donetsk en Loehansk. Daar wordt nog steeds hard om gevochten, vooral in de streek van Severodonetsk, ongeveer 80 kilometer van de Russische grens.