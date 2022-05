Marechaussee zag vorig jaar meer identiteitsfraude dan in 2020

De Koninklijke Marechaussee heeft vorig jaar 1465 valse reis-, verblijfs- en identiteitsdocumenten aan de Nederlandse grenzen onderschept, wat bijna 10 procent meer is dan in 2020. Ondanks dat mensen minder reisden zijn de cijfers ‘vrijwel weer gelijk aan de jaren voor de coronapandemie’, bevestigt de marechaussee zaterdag na berichtgeving van De Telegraaf. Ook in aanmeldcentra voor asielzoekers is meer fraude geconstateerd.

De fraude bij de grenzen vond vooral plaats met paspoorten en identiteitskaarten. ‘Meestal gebeurt dit met een compleet vals document. Daarnaast worden paspoorten vaak vervalst door het aanbrengen van een valse personaliabladzijde in een authentiek paspoort.’

De valse documenten zijn vooral op de luchthavens aangetroffen. Op Schiphol gaat het om 947 onderschepte documenten, op Eindhoven Airport om 99. Op de overige luchthavens werden in totaal twaalf valse documenten onderschept.

Asielzoekers

Vorig jaar is volgens de marechaussee ook een ‘grote stijging’ waargenomen in het aantal frauduleuze documenten bij Nederlandse aanmeldcentra voor asielzoekers. In 2020 ging het om 173 kwesties met in totaal 202 valse documenten, vorig jaar om 320 zaken en 360 valse documenten. De meeste fraudeurs zouden uit Syrië komen (132), ook werden 48 Jemenitische en 42 Turkse mensen betrapt.

De asielinstroom was in 2020 wel minder omvangrijk dan vorig jaar, namelijk 13.720 aanvragen. Dat kwam door internationale reisbeperkingen en gedeeltelijk gesloten grenzen als gevolg van corona. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dienden in 2021 24.740 asielzoekers een eerste asielverzoek in, het hoogste aantal sinds 2015.