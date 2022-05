Familie Bosnisch Servische leider Mladic klaagt over behandeling

De gezondheid van de voormalige bevelhebber van het Bosnisch Servische leger, Ratko Mladic, wordt snel slechter en de autoriteiten geven vrijwel geen informatie over zijn behandeling in het internationale detentiecentrum in de gevangenis in Scheveningen. Dit heeft zijn zoon Darko Mladic tegen het Russische persbureau RIA-Novosti gezegd.

De 80-jarige Mladic zit een levenslange celstraf uit wegens onder meer volkerenmoord en oorlogsmisdaden gepleegd tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië-Herzegovina in de jaren 1992-1995. Hij werd door het internationale Joegoslavië-Tribunaal een jaar geleden definitief tot levenslang veroordeeld. Hij is vooral berucht geworden door de belegering en inname van de Oost-Bosnische stad Srebrenica waar Nederlandse VN-soldaten gelegerd waren. Na de inname zijn er duizenden Bosnische moslimmannen vermoord.

Volgens Darko Mladic kan zijn vader nog geen 40 meter meer achter elkaar lopen en heeft hij hulp nodig bij de gewoonste zaken. Wat er precies aan de hand is, weet Darko niet. De familie krijgt volgens hem telkens voornamelijk heel algemene zaken te horen zoals dat ‘zijn toestand stabiel is en hij deelneemt aan het gesprek’. Volgens de zoon van de voormalige legerleider is de behandeling van Mladic ontoereikend en heef hij mogelijk hartproblemen.

Mladic werd al in 1996 gezocht door het Joegoslavië-Tribunaal, maar wist tot in 2011 uit handen van justitie te blijven. Hij werd uiteindelijk in het noorden van Servië gearresteerd en leed toen al aan gezondheidsproblemen zoals verlammingsverschijnselen als gevolg van beroertes.