Tesla wil eerst toegang tot India alvorens het een fabriek bouwt

Autoconcern Tesla bouwt geen autofabrieken in landen waar het nog niet met de verkoop en het onderhoud van auto’s actief is. Dat zei topman Elon Musk in een tweet toen hem werd gevraagd naar zijn plannen voor India. Tesla wil dat de Indiase regering de belastingen verlaagt, zodat het bedrijf auto’s kan importeren en verkopen om de markt te testen voordat het zich verbindt aan de bouw van een fabriek in het land.

De regering van premier Narendra Modi vraagt Tesla al langer om lokaal auto’s te produceren. India wil daarbij niet dat auto’s die in de Chinese fabriek in Shanghai van Tesla van de band rollen in India worden verkocht. Maar Tesla wil geen fabriek in het land bouwen als het niet eerst de markt mag verkennen.

Musk zei ook dat zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX wacht op goedkeuring van de regering in India om te beginnen met zijn Starlink internetdienst. Starlink brengt satellieten in een baan rond de aarde om breedbandinternet te kunnen aanbieden in afgelegen gebieden.