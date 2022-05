Europol bezorgd over wapenleveranties aan Oekraïne

De Europese politiesamenwerkingsorganisatie Europol is bezorgd dat wapens die aan Oekraïne worden geleverd, op den duur in verkeerde handen vallen, zoals dertig jaar terug na de oorlogen op de Balkan. Criminele bendes gebruiken nu nog steeds wapens die destijds in de oorlog werden gebruikt, zegt Europol-chef Catherine De Bolle in gesprek met Die Welt am Sonntag.