Oekraïne: doden en gewonden door Russische aanvallen

Door Russische aanvallen zijn in het door Oekraïne gecontroleerde deel van de regio Donetsk, in het oosten van het land, vijf burgers omgekomen. ‘Vandaag hebben de Russen vijf burgers van Donbas gedood en vier anderen verwond’, meldt gouverneur Pavlo Kirilenko van de regio vrijdag op Telegram.

Volgens het Oekraïense leger hebben de Russen woonwijken en infrastructuur onder vuur genomen met artillerie, tanks, mortieren en vliegtuigen. ‘De bezetters hebben 49 plekken in de regio’s Donetsk en Loehansk beschoten’, staat in een vrijgegeven verklaring. De Oekraïners zouden zestig Russische strijders hebben gedood en vijf tanks hebben vernietigd. Volgens de regering zijn tientallen bewoners uit de Donbas geëvacueerd.

De gouverneur van Loehansk spreekt van een moeilijke situatie in de zwaarbevochten Oost-Oekraïense stad Severodonetsk. Volgens hem zijn er voldoende middelen om de verdediging van de stad vol te houden, maar kan het zijn dat het Oekraïense leger zich om tactische redenen terugtrekt. De Russen zijn inmiddels in de stad. Severodonetsk is een van de laatste steden van Loehansk die Oekraïne in handen heeft.