Zelenski snapt Nederlandse twijfel over EU-kandidatuur niet goed

Volodimir Zelenski heeft er weinig begrip voor dat de Nederlandse politiek terughoudend is over een Oekraïens lidmaatschap van de Europese Unie. In een interview met Nieuwsuur zei de Oekraïense president dat hij vindt dat er onder de bevolking genoeg steun voor is. Hij vindt dat de kandidatuur een belangrijk signaal zou afgeven dat de EU Oekraïne steunt. ‘Het volk steunt ons.’

Zelenski vertelde in de actualiteitenrubriek dat hij donderdag nog met de Nederlandse premier Mark Rutte had gesproken over dit vraagstuk. ‘Ik zei heel open: als je vindt dat er in de EU geen plek voor ons is, dan moet je dat duidelijk zeggen.’ Dat de premier daarop antwoordde dat Oekraïne eerst een aantal stappen zal moeten doorlopen, ziet Zelenski als een knieval voor de Nederlandse politiek. ‘Ik snap ook wel dat hij in een lastige spagaat zit. De politieke meningen in Nederland lopen namelijk uiteen.’

Volgens de Oekraïense president zijn er geen goede redenen om het land het kandidaat-lidmaatschap te ontzeggen. Hij trok onderzoeken in twijfel over de mate van corruptie in zijn land, en reageerde zichtbaar gepikeerd op vragen van interviewer Mariëlle Tweebeeke hierover.

Ook betwijfelde Zelenski dat het nog vele jaren, zo niet decennia zou duren voordat een EU-lidmaatschap in beeld is, zoals onder anderen Rutte gezegd heeft. ‘Ik hoorde ook dat Poetin in drie dagen Oekraïne zou bezetten.’ Hij zinspeelde erop dat onderschat wordt hoe snel Oekraïne zich kan ontwikkelen. ‘Er zijn hervormingen die we nog moeten en willen doorvoeren. En dat doen we niet voor de EU maar juist voor onszelf’, aldus Zelenski.