Benschop naar de Kamer om chaos Schiphol te bespreken

Schiphol-topman Dick Benschop komt dinsdag naar de Tweede Kamer om te praten over de enorme drukte op de luchthaven. Hij is daarvoor uitgenodigd door VVD en PvdA. ‘Er gaat veel mis op Schiphol, maar we horen heel weinig vanuit de bestuurskamer’, aldus VVD’er Daniel Koerhuis, die naar eigen zeggen de vragen wil stellen ‘die iedereen nu heeft’.