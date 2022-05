Biden wil Amerikanen deel studieschuld kwijtschelden

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden is van plan Amerikanen een deel van hun studieschuld kwijt te schelden, meldt The Washington Post op basis van anonieme regeringsbronnen. Het plan van het Witte Huis zou van toepassing zijn op Amerikanen met een studieschuld die in 2021 minder dan 150.000 dollar verdienden.

Volgens The Washington Post zal een bedrag van 10.000 dollar (zo’n 9300 euro) per lener worden kwijtgescholden. Vlak na het verschijnen van het krantenartikel ontkende het Witte Huis dit: de hoogte van het bedrag is nog niet vastgesteld.

Maar mocht de regering-Biden alsnog uitkomen op 10.000 dollar per lener, dan komt dit volgens een onderzoek door de New Yorkse afdeling van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, neer op het kwijtschelden van 321 miljard dollar aan federale studieleningen. Voor bijna 12 miljoen Amerikanen zou een kwijtschelding van die grootte betekenen dat hun hele studieschuld vervalt.

Hoger bedrag

Het kwijtschelden van studentenschulden is een politieke prioriteit voor veel Democraten, ook omdat zo’n maatregel populair is bij jongere en hoger opgeleide kiezers, die doorgaans Democratisch stemmen. Zij zouden erdoor gemotiveerd worden in grotere getale te stemmen tijdens de tussentijdse verkiezingen in november.

De progressieve tak van de Democratische Partij zet echter in op kwijtschelding van een veel hoger bedrag per lener dan de genoemde 10.000 dollar. Bedragen tot aan 50.000 dollar per lener worden genoemd. Biden is echter terughoudend zijn bevoegdheden in te zetten hiervoor. In plaats daarvan heeft Biden het Congres gevraagd een wet aan te nemen die schulden kwijtscheldt die hij dan zou kunnen ondertekenen. Dergelijke wetsvoorstellen komen echter niet door de Senaat, waar de Democraten slechts een minimale meerderheid hebben.

Aankondiging volgende week

Biden had oorspronkelijk de kwijtschelding dit weekend in een toespraak op de Universiteit van Delaware willen aankondigen, schrijft The Washington Post. Die toespraak is echter afgezegd omdat de president dan in Texas is vanwege de schietpartij afgelopen week op een basisschool daar. De aankondiging zal nu vermoedelijk in de loop van volgende week komen.

Momenteel is de terugbetaling van via de federale overheid afgesloten studieleningen overigens opgeschort vanwege de coronapandemie, maar die maatregel loopt eind augustus af. Het is niet duidelijk of de regering van plan is de betalingsverplichting in september te hervatten.