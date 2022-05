Eindhoven nog niet verzocht vluchten over te nemen van Schiphol

Eindhoven Airport is nog niet gevraagd om de komende periode vluchten over te nemen van Schiphol. Als die verzoeken komen, gaat de luchthaven kijken wat er mogelijk is. ‘Als het kan, zal het sowieso gaan om een zeer beperkt aantal vluchten’, aldus een woordvoerster. Vanwege de grote drukte op Schiphol wil de luchthaven mogelijk vluchten verplaatsen naar regionale luchthavens.

Ook op Eindhoven Airport is het druk. ‘Het is natuurlijk maar de vraag of hetgeen we eventueel kunnen aanbieden, past binnen de vluchtschema’s van de luchtvaartmaatschappijen’, aldus de woordvoerster van Eindhoven Airport. Van een eerder aanbod van begin mei om in totaal acht vluchten over te nemen in een weekeinde is volgens haar daarom geen gebruik gemaakt.

Schiphol heeft eerder deze week een actieplan gepresenteerd om in de zomerperiode grote drukte op de luchthaven tegen te gaan. Daarvoor moet onder meer extra personeel, zoals beveiligers, worden geworven. Schiphol streeft ernaar dat het aantal vluchten en reizigers overeenkomt met de hoeveelheid die het beschikbare personeel op dat moment aankan. De planning moet daarvoor beter worden afgestemd met luchtvaartmaatschappijen en ook moeten er vluchten worden verplaatst naar regionale luchthavens.

Eindhoven Airport rekent zelf op een ‘drukke zomer die, met wat extra wachttijd, goed verloopt’, tenzij er wordt gestaakt of er heel veel personeel tegelijk ziek is. ‘We redden het qua hoeveelheid personeel maar we zitten niet heel ruim in de jas’, zegt de woordvoerster. ‘Er is vroeg gestart met het werven van extra personeel en we hebben dus extra collega’s geworven maar er is krapte op de arbeidsmarkt en iedereen vist in dezelfde vijver.’