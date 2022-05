VS leggen Noord-Korea nieuwe sancties op na rakettesten

De Verenigde Staten hebben Noord-Korea nieuwe sancties opgelegd in reactie op de drie raketlanceringen van dat land eerder deze week. De VS hadden liever gezien dat Noord-Korea nieuwe sancties zou worden opgelegd in VN-verband, maar Rusland en China spraken daartegen veto’s uit.

Zo zullen alle Amerikaanse activa met de Far Eastern Bank en Bank Sputnik, twee Russische instellingen die ervan worden beschuldigd met Noord-Korea te werken, worden bevroren, meldt het ministerie van Financiën. Transacties met deze Russische banken worden strafbaar.

Andere sancties zijn gericht tegen Jong Yong Nam, die naar verluidt vanuit het met Moskou geallieerde Belarus werkt voor het wapenprogramma van Noord-Korea. Een aan staatsluchtvaartmaatschappij Air Koryo gelieerde handelsmaatschappij die al eerder door de VS gesanctioneerd was, krijgt nieuwe sancties.

Woensdag lanceerde Noord-Korea met korte tussenpozen drie ballistische raketten richting de Japanse Zee. Een daarvan was vermoedelijk een intercontinentale ballistische raket (ICBM). Het was de zeventiende ronde van rakettests door Noord-Korea dit jaar. Daarnaast zijn er volgens Zuid-Koreaanse informatie tekenen van een op handen zijnde nieuwe kernproef door Noord-Korea. De laatste Noord-Koreaanse kernproef was in 2017.