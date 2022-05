Zes gewonden door vallen karretjes Sprookjesbos Valkenburg

In Valkenburg aan de Geul zijn vrijdagmiddag zes mensen gewond geraakt toen twee karretjes van een attractie in het Sprookjesbos in de Limburgse stad omlaag vielen. De gewonden zijn vier volwassenen en twee kinderen, zegt een woordvoerster van de politie.

Het ongeval gebeurde rond 14.45 uur door nog onbekende oorzaak. Een woordvoerder van de veiligheidsregio kon vrijdagmiddag nog niet direct nadere bijzonderheden geven. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend.

Vanwege het ongeval is een traumahelikopter opgeroepen.