Geen doorbraak in NAVO-overleg tussen Turkije, Zweden en Finland

Gesprekken tussen Turkse functionarissen en delegaties uit Zweden en Finland deze week in Turkije hebben niet tot een doorbraak geleid in de NAVO-kwestie, melden meerdere bronnen. De Noord-Europese landen willen toetreden tot de militaire alliantie, maar huidig lid Turkije dreigt de toetreding te blokkeren.

Ankara beschuldigt de landen ervan terroristen te herbergen, onder wie Koerdische militanten van de in Turkije verboden PKK. Ook in de Europese Unie wordt de groepering als terroristisch beschouwd. Er zou bij het overleg weinig vooruitgang zijn geboekt bij het wegnemen van de Turkse zorgen.

Het is niet duidelijk wanneer de drie landen verder zullen praten en of dat nog zal gebeuren voor de NAVO-top op 29 en 30 juni in Madrid. Een Turkse functionaris heeft tegen persbureau Reuters gezegd dat het ‘niet om een makkelijk proces’ gaat. ‘Ze moeten concrete stappen zetten die moeilijk zullen zijn. Verdere onderhandelingen gaan door.’

Zweden en Finland kunnen alleen lid worden van de NAVO als alle dertig huidige lidstaten akkoord gaan. De wens om snel tot het bondgenootschap toe te treden is ontstaan door de Russische invasie in Oekraïne.