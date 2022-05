Klein aantal vluchten easyJet nog verstoord na IT-problemen

Een klein aantal vluchten van de Britse luchtvaartmaatschappij easyJet is vrijdag nog verstoord, na de IT-problemen een dag eerder. In een verklaring stelt easyJet dat vanwege een probleem met het IT-systeem donderdag ongeveer 200 vluchten werden getroffen. Het probleem was binnen een paar uur verholpen en easyJet voerde die dag bijna 1500 vluchten uit over het hele netwerk.