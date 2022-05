Noord-Korea importeerde mondkapjes en coronavaccins uit China

Noord-Korea heeft in de maanden voordat de eerste corona-uitbraak in het land officieel werd gemeld miljoenen mondkapjes, duizend beademingsapparaten en mogelijk ook coronavaccins geïmporteerd vanuit China. Dat blijkt uit handelsdata die de Chinese regering openbaar heeft gemaakt.

Het Noord-Koreaanse regime maakte eerder deze maand voor het eerst melding van een coronabesmetting. Sindsdien zijn volgens het staatspersbureau KCNA bijna 3 miljoen gevallen gemeld van wat het land ‘koorts’ noemt.

Noord-Korea heeft niet aangegeven hoeveel van de mensen met koorts zijn besmet met het coronavirus, vermoedelijk doordat er geen capaciteit is om op grote schaal te testen. Zelf zei de regering onlangs in Pyongyang dat het aantal coronabesmettingen onder controle is en ‘stabiel afneemt’.

Vaccins

Internationaal klinken er zorgen over een gebrek aan vaccins en medische voorraden in het stalinistisch geregeerde land. Nu lijkt het er dus op dat de regering onder leiding van dictator Kim Jong-un zelf geprobeerd heeft beschermingsmiddelen in te slaan.

In februari exporteerde China namelijk voor ruim 300 miljoen dollar aan niet nader beschreven vaccins naar zijn buurland. Tussen januari en april kocht Noord-Korea ruim 10 miljoen mondkapjes en China verscheepte in die periode ook bijna 95.000 thermometers, 33 keer zo veel als dat er in heel 2021 het land uitgingen.

Noord-Korea sloot gedurende het grootste deel van de pandemie zijn grenzen voor vrijwel alle buitenlandse handel. Alleen een beperkt aantal goederen vanuit China mocht het land in per trein of schip. Volgens een diplomatieke bron haalde een Noord-Koreaans staatsvliegtuig vorige week nog zelf medische voorraden op in China.