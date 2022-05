Chipbedrijven Besi, ASMI en ASML aan kop in positieve AEX

De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML waren vrijdag de sterkste stijgers in de Amsterdamse AEX-index, die een kleine winst liet zien. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway kampte daarentegen met een adviesverlaging en verloor wat terrein na de sterke opmars een dag eerder.

Beleggers wisten verder moed te putten uit het tweedaagse koersherstel op Wall Street, waar beter dan verwachte kwartaalcijfers van grote winkelbedrijven zorgden voor optimisme. De vrees dat de hoge inflatie de koopkracht van consumenten onder druk zet, werd daardoor even aan de kant geschoven.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 697,35 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 1013,81 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 1 procent. Londen klom 0,1 procent.

ArcelorMittal

Naast Besi, ASMI en ASML, die tot 4,6 procent wonnen, behoorde staalconcern ArcelorMittal tot de kopgroep met een plus van 1,8 procent. Winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield, onder meer eigenaar van winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam, was de grootste daler met een verlies van 4 procent.

Just Eat Takeaway verloor 0,6 procent. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan schroefden hun aanbeveling voor het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl terug. Een dag eerder was de maaltijdbezorger de grote winnaar op het Damrak met een koerswinst van bijna 8 procent.

AMG

In de MidKap stond metalengroep AMG bovenaan met een winst van 3,5 procent. Industrieel toeleverancier Aalberts en logistiek vastgoedontwikkelaar CTP volgden met plussen van rond de 2,5 procent. Verzekeraar ASR (min 3,5 procent) noteerde ex-dividend, wat betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. Kunstmestproducent OCI en luchtvaartcombinatie Air France-KLM zakten dik 3 procent en ruim 2 procent.

BP daalde meer dan 1 procent in Londen. Het Britse olie- en gasconcern gaat zijn investeringsplannen in het Verenigd Koninkrijk opnieuw bekijken. De herziening volgt op de invoering van een extra belasting op de winsten van olieconcerns door de Britse overheid. Met dat geld wil de regering Britse consumenten helpen die kampen met hoge energierekeningen. Concurrent Shell verloor 0,7 procent.

De euro was 1,0720 dollar waard, tegen 1,0723 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent in prijs tot 114,82 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 118,55 dollar per vat.