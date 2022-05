Zelenski blijft aandringen op vredesoverleg met Poetin

De Oekraïense president Volodimir Zelenski blijft aandringen op een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Hij laat vrijdag weten meerdere keren tevergeefs te hebben geprobeerd met Poetin in overleg te gaan over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.

Oekraïners zijn volgens Zelenski niet gretig om te gaan praten met Poetin, maar moeten volgens de president de realiteit onder ogen zien dat dit waarschijnlijk noodzakelijk is. Zelenski wil na de stukgelopen onderhandelingen tussen Oekraïense en Russische delegaties zelf met Poetin praten over vrede. ‘Wat we van de ontmoeting willen; we willen onze levens terug.’

Het Kremlin sloot eerder een ontmoeting tussen de leiders niet uit, maar ziet deze pas plaatsvinden in een later stadium van de onderhandelingen. Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld van het uitblijven van een doorbraak. De twee delegaties kwamen al snel na het begin van de oorlog samen, maar hebben elkaar volgens Russische persbureaus sinds 22 april niet meer gesproken.