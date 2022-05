Armoedefonds: aantal hulpvragen neemt toe

De toename komt volgens de stichting vooral doordat een steeds grotere groep mensen door prijsstijgingen niet meer kan rondkomen. De stijging komt deels ook doordat ondersteuning wordt gevraagd bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Bij de organisaties dreigen ook tekorten, zowel op het gebied van voedsel als op het gebied van kleding en hygiëneproducten als maandverband, tandpasta en zeep.

Voor het komende halfjaar verwacht 86 procent van de hulporganisaties een verdere toename van hulpvragen. Het Armoedefonds zegt een trend te zien dat steeds meer mensen die boven de armoedegrens zitten financieel in de knel komen. ‘Nu steeds meer mensen met een goede baan geldproblemen krijgen, moeten we de standaard armoedegrens zien in een ander licht. Dat vraagt veel van hulporganisaties, maar zeker ook van de overheid’, aldus een woordvoerder van het fonds.

Voor het onderzoek werden de afgelopen weken enquêtes verstuurd naar ruim duizend lokale hulporganisaties, waarvan er 395 hebben gereageerd.