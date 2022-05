Onderzoek doodsbedreiging Aboutaleb door hooligans Feyenoord

De Rotterdamse politie is een onderzoek gestart naar spandoeken met doodsbedreigingen aan de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Een groep supporters van de zogeheten Rotterdamse Jongeren Kern (RJK) lieten ze zien in Tirana waar Feyenoord de finale van de Conference League speelde.

Op de doeken, die de niet herkenbare leden van RJK omhoog hielden in de Feyenoord-fanzone in de Albanese hoofdstad, worden de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en Paul van Dorst, oprichter van de supportersgroep Roze Kameraden, met de dood bedreigd en wordt Adolf Hitler verheerlijkt.

Aboutaleb wil niet reageren. De Rotterdamse PvdA wil bij monde van raadslid Co Engberts een debat met het stadsbestuur. ‘Een ernstige bedreiging naar Roze Kameraden, een aanval op de lhbti+ community. Allereerst zaak nu voor politie, maar het is onbegrijpelijk dat Feyenoord niet optreedt. Het is niet te laat. Ook de gemeente kan meer doen. Wij stellen hierover vragen aan het college. Alle steun verder naar onze burgemeester Aboutaleb en zijn dierbaren voor deze walgelijke teksten. Hopelijk kunnen de daders snel worden geïdentificeerd’, aldus Engberts op Twitter.

Al vaker in opspraak

Kees Lau, de interim-voorzitter van de supportersvereniging FSV De Feijenoorder, is niet te spreken over de spandoeken. ‘Ik keur dit ten zeerste af. Deze lui maken de club kapot’, zegt Lau in een reactie. Hij zegt niet te weten wie de leden van de groep zijn.

De RJK kwam al vaker in opspraak na doodsbedreigingen aan en een poging tot brandstichting op het bedrijfspand van Van Dorst en bedreigingen aan het adres van Mark Koevermans, toenmalig bestuurslid van Feyenoord. Ook werd zijn huis beklad met de letters RJK.

Afgelopen februari zijn vier verdachten aangehouden die verdacht worden van het bekladden van het COC-kantoor op de Schiedamsesingel in Rotterdam in september vorig jaar. Op het gebouw werden, net als bij Van Dorst, anti-lhbti-leuzen en de letters RJK op de gevel gespoten.