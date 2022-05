Valkenburg: Rijk moet vaart maken met vergoeden waterschade

Het Rijk moet meer vaart zetten achter de afwikkelingen van de schade door de watersnood in Valkenburg en andere Zuid-Limburgse gemeenten. Bovendien moet alle schade vergoed worden, stelt burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg in een reactie op uitlatingen van minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid. Die zei donderdag dat niet alle schade vergoed wordt.

‘Het gaat om een natuurramp waar niemand om gevraagd heeft’, zei Prevoo vrijdag. ‘Wat de minister zegt komt neer op een eigen risico. Maar ik betwijfel of dat wel redelijk is. Het is immers geen vrije keuze geweest om zo’n eigen risico te nemen. Mensen hebben er niet om gevraagd.’

Hij wil met de minister in gesprek gaan over de uitbetalingen van de schadevergoedingen. ‘Er is 1,2 miljard gereserveerd voor de schade van de watersnoodramp. Dat bedrag is toereikend. Waarom dan toch de knip op de beurs houden? Komt dat omdat ook de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken meebeslissen? Daarvoor zou eens aandacht moeten zijn.’

Zorginstellingen

‘Veel mensen zijn aan het einde van hun Latijn. Bedrijven verkeren op de rand van het faillissement, na eerst corona doorstaan te hebben, en daar de watersnoodramp overheen gekregen te hebben. Ze hebben geen vet meer op de ribben.’

Hij wijst op een hotel in Valkenburg met 26 mensen in dienst, dat een schadepost van 2,5 miljoen euro opliep door het water, maar geen cent van de verzekering krijgt. ‘Dat hotel is voor de ongedekte post afhankelijk van het Rijk. De vraag is of het redelijk is dat zo’n onderneming nu al tien maanden op het geld moet wachten.’ In totaal is er in Valkenburg volgens Prevoo honderd miljoen euro aan schade niet gedekt.

Zorginstellingen in Valkenburg zitten met een ongedekte schadepost van zestig miljoen, aldus Prevoo. ‘Er moet vaart gemaakt worden. Bij zoveel onheil mag je van de overheid verwachten dat die een tandje bijschakelt. De overheid doet blijkbaar te veel aan risicobeperking uit angst een euro te veel uit te geven en aan het voorkomen van precedenten.’