Bloomberg: opstand in fabriek Apple-leverancier in Shanghai

De veelal laagbetaalde arbeiders van Quanta Computer, een belangrijke leverancier van iPhonemaker Apple, beginnen in opstand te komen tegen de strenge coronamaatregelen in China. Honderden arbeiders van de fabriek van het Taiwanese Quanta in Shanghai zijn slaags geraakt met bewakers. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden die anoniem willen blijven vanwege angst voor represailles van de Chinese autoriteiten.

De arbeiders zitten al bijna twee maanden gevangen in een vergrendelde fabriek vanwege het strikte coronabeleid in de Chinese miljoenenstad en eisen meer vrijheid. Afgelopen weekend werden mediaberichten gedeeld op sociale media over een grote groep die een slaapzaal bestormde waar de Taiwanese managers van Quanta woonden, na een geschil over de langdurige afsluiting en loonbetalingen.

De incidenten onderstrepen de grote gevolgen van de lockdown die sinds maart het leven van de 25 miljoen inwoners van Shanghai op zijn kop heeft gezet. ‘Mensen raken gefrustreerd en moe van deze controles’, zei een van de arbeiders. ‘Dat is onvermijdelijk, vooral als er geen tijdlijn is waarop dit allemaal zal eindigen.’

Quanta en Apple wilden niet reageren op de berichten over de opstand van arbeiders. In april verklaarde Quanta in een bij de Taiwanese beurs ingediend document dat het de productie op zijn locatie in Shanghai stopzette en maatregelen nam in overeenstemming met de voorschriften van de lokale overheid om zijn personeel te beschermen.

Het is onduidelijk hoe wijdverbreid de fabrieksonrust in Shanghai op dit moment is, maar economen denken dat het onwaarschijnlijk is dat de opstand bij Quanta een geïsoleerd incident is. De meeste fabrieken in en rond Shanghai zijn sinds eind maart in een ‘gesloten bubbel’ gegaan, een mechanisme dat door de Chinese regering wordt geprezen als de meest effectieve manier om de verspreiding van het coronavirus in te dammen en tegelijkertijd de fabrieken draaiende te houden. Het systeem dwingt arbeiders om op fabrieksterreinen te wonen en te slapen of in nabijgelegen accommodaties.