Onderzoeker: recordhoeveelheid Russische olie in tankers op zee

Er is momenteel een recordhoeveelheid Russische olie in tankers op zee, grotendeels onderweg naar India en China nu westerse landen de import van olie uit Rusland aan banden leggen vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat meldde marktonderzoeker Kpler. Volgens het bureau ging het afgelopen week om 74 miljoen tot 79 miljoen vaten aan Russische olie die nu op zee zijn.