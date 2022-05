Beijing probeert ouderen over te halen tot coronavaccinatie

De vaccinatiegraad onder 60-plussers is in Beijing relatief laag. Volgens gegevens van de lokale autoriteiten had in april 80,6 procent van deze kwetsbare groep een eerste coronaprik gehad. In september vorig jaar was 97,7 procent van alle volwassenen volledig ingeënt.

De verzekering moet ‘de bezorgdheid over vaccinatie bij de groep ouderen en hun familieleden wegnemen’, zo meldt de Chinese staatstelevisie. Er kan per persoon tot 500.000 yuan (circa 69.000 euro) per keer worden uitgekeerd.

De stad met 22 miljoen inwoners heeft al weken te maken met een uitbraak van het coronavirus. De autoriteiten proberen met maatregelen een strenge lockdown zoals in Shanghai te voorkomen. Nu Shanghai het aantal besmettingen in de stad ziet afnemen, worden daar de beperkingen langzaam versoepeld.