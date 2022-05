Alibaba en Baidu zetten beurs Hongkong flink hoger

De handelsupdates van de twee bedrijven zorgden ook voor opluchting in de gehele Chinese techsector, die door de gevolgen van de lockdowns in China en het strenge toezicht vanuit de Chinese regering de afgelopen tijd vaak onder druk stond. Internet- en gamebedrijf Tencent klom 1,6 procent, branchegenoot NetEase won 3 procent en maaltijdbezorger Meituan steeg 2,9 procent. De Hang Seng-index in Hongkong werd door de koerswinsten in de techsector sterk gesteund en noteerde tussentijds ruim 2 procent in de plus.

In Tokio profiteerde SoftBank van de flinke koersstijging van Alibaba. De Japanse techinvesteerder is grootaandeelhouder van het Chinese concern en kreeg er meer dan 3 procent bij. De Japanse hoofdindex Nikkei ging 0,7 procent hoger het weekeinde in op 26.781,68 punten. In Sydney dikte de All Ordinaries 1,1 procent aan. De Australische winkelverkopen stegen in april met 0,9 procent tot een nieuw recordniveau, meldde het statistiekbureau van het land.

De beurs in Shanghai bleef wat achter met een plusje van 0,1 procent. De winsten van de Chinese industriële bedrijven, die kampen met het strikte coronabeleid in het land, lieten in april voor het eerst in twee jaar een daling zien. Ook namen de politieke spanningen tussen China en de Verenigde Staten toe. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken verklaarde dat de VS niet uit zijn op een conflict of een ‘Koude Oorlog’ met Beijing, maar wel oneerlijke handelspraktijken en economische dwang door China met alle middelen zullen tegengaan.