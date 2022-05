Studenten vrezen verhoging rente studieschuld

Studenten vrezen een verhoging van de rente op hun studieschuld, meldt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). ISO-voorzitter Lisanne de Roos noemt de stijgende rente de zoveelste financiële klap in het gezicht van studenten.

De rente wordt elk jaar vastgesteld voor een periode van vijf jaar voor de groep studenten die datzelfde jaar afstudeert, geeft het ISO aan. ‘De hoogte van de rente komt tot stand op basis van het gemiddelde effectief rendement op een vijfjarige Nederlandse staatsobligatie in het voorafgaande collegejaar. In de afgelopen jaren was de rente altijd negatief, wat ervoor zorgde dat de rente op de studieschuld 0 procent bedroeg’, aldus de studentenorganisatie.

Maar de huidige economische situatie en de stijgende inflatie kunnen ervoor zorgen dat de rente op de studieschuld de komende jaren boven de 1,5 procent komt te liggen, stelt het ISO. ‘Na de loze belofte over het niet meetellen van de studieschuld voor een hypotheekaanvraag en de karige compensatie voor de leenstelselgeneratie, blijkt nu dat studenten mogelijk honderden euro’s per jaar aan rente moeten gaan betalen. Tegen de tijd dat studenten hun hele studieschuld hebben afbetaald, kan dat gaan om duizenden euro’s. Dat is serieus veel geld wat gepaard gaat met serieus veel zorgen’, zegt De Roos.

Volgens haar hebben heel veel studenten geen idee dat de rente over hun studieschuld kan worden verhoogd. ‘Zij hebben geld geleend met het idee dat ze geen rente hoefden te betalen. Het is een heel koude douche dat nu blijkt ze nog eens honderden euro’s per jaar extra kwijt gaan zijn.’