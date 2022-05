Snelle stijging hypotheekrente volgens hypotheekadviseur voorbij

De snelle stijging van de hypotheekrente lijkt ten einde. Waar die in de eerste vier maanden van dit jaar nog bijna 2 procentpunten omhoog ging en in sommige gevallen verdubbelde, ging het tempo in mei omlaag. Volgens hypotheekadviseur De Hypotheker wijst dit op een afvlakking.

De snelle stijgingen van de rente hebben ervoor gezorgd dat huizenkopers een kleiner bedrag kunnen lenen. ‘Een stel met een gezamenlijk inkomen van 75.000 euro met een rentevaste periode van twintig jaar kon in januari nog bijna 385.000 euro lenen, tegen 1,94 procent’, stelt Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker. Nu de rente bijna twee keer zo hoog is, ligt dat bedrag ruim 18.000 euro lager. ‘Een bedrag dat het verschil kan maken of je je droomhuis wel of niet kunt kopen’, zegt Van den Akker.

Maar dat leidt ook tot minder geïnteresseerden in een huis, wat volgens hem iets positiefs is. ‘Huizenkopers zijn minder gedwongen ver boven de vraagprijs te bieden. Dat zorgt voor afkoeling van de huizenmarkt en dat is een gezonde ontwikkeling.’

De Europese Centrale Bank (ECB) zal waarschijnlijk in juli een begin maken met het verhogen van de rente om daarmee de inflatie te beteugelen. De Hypotheker verwacht niet dat de invloed daarvan op de hypotheekrente groot zal zijn, omdat ‘de verhoging van de beleidsrente al grotendeels is ingeprijsd’ in de markt. ‘We verwachten dan ook dat de hypotheekrente zal stabiliseren’, aldus de directievoorzitter.

De 10-jaarsrente met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) ligt nu gemiddeld op ruim 3 procent, bijna 2 procentpunt hoger dan in januari. In oktober stonden de rentes nog op hun laagste punt.