Wall Street fors omhoog na bemoedigende cijfers winkelbedrijven

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag fors hoger gesloten. Beleggers reageerden op bemoedigende cijfers van de grote Amerikaanse winkelbedrijven Macy’s, Dollar Tree en Dollar General. Vorige week was juist nog sprake van zwaar tegenvallende resultaten bij winkelketens Target en Walmart. Dat wakkerde de vrees aan dat de hoge inflatie de koopkracht van consumenten aantast.