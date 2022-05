Medeoprichter Depeche Mode Andy Fletcher (60) overleden

Andy Fletcher, medeoprichter en toetsenist van de band Depeche Mode, is op 60-jarige leeftijd overleden. ‘We zijn in shock en overladen door verdriet door het vroege overlijden van onze lieve vriend, familielid en bandlid Andy ‘Fletch’ Fletcher’, schrijft Britse band op sociale media. ‘Fletch had een hart van goud en stond altijd voor je klaar als je hem nodig had, als je een goed gesprek wilde, even wilde lachen of als je een koud biertje wilde drinken.’

De Britse band sluit af met een steunbetuiging aan de familieleden van Fletcher en vraagt om privacy. Depeche Mode werd in 1980 opgericht door Martin Gore, Dave Gahan, Vince Clarke en Fletcher in de Britse stad Basildon. De band scoorde hits met nummers als Just Can’t Get Enough, Enjoy The Silence en People Are People.