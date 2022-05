Pools parlement komt Brussel tegemoet: einde tuchtkamer rechters

Critici zien de tuchtkamer als verlengstuk van de regering om rechters te straffen die politiek ongewenste uitspraken doen. Tuchtzaken zullen voortaan worden behandeld door rechters die steeds met een loting worden aangewezen.

De Poolse president Andrzej Duda uitte al de hoop dat door de nieuwe wet de ruzie met Brussel kan worden bijgelegd. De Europese Unie vindt dat de tuchtkamer de rechterlijke onafhankelijkheid schaadt en legde Polen boetes op.

In oktober besloten Europese rechters dat Polen per dag dat de tuchtkamer in gebruik blijft 1 miljoen euro moet betalen. Het land vroeg half januari om uitstel van betaling, omdat het al bezig was met het afschaffen van het tuchtcollege. De Europese Commissie kondigde toen aan de subsidiestroom te verminderen. De EU blokkeerde miljarden euro’s aan coronasteun.