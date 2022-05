Niet eerder uitgezonden interview Frequin donderdagnacht op tv

Een niet eerder uitgezonden interview met Willibrord Frequin is in de nacht van donderdag- op vrijdag om 00.10 uur te zien op NPO 1. Hij gaat er, volgens de NTR, in op de beruchte ‘hoofdenaffaire’. In 1989 werd Frequin bij het KRO-programma Brandpunt ontslagen. Hij zou een aflevering over handel in lichaamsdelen in scène hebben gezet.