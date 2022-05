Bekende Nederlanders rouwen om ‘mooi mens’ Willibrord Frequin

Barrie Stevens, met wie Frequin meedeed aan het reisprogramma Beter Laat Dan Nooit, bedankt de journalist voor alle mooie momenten. ‘De herinneringen aan jou zal ik voor altijd koesteren. Mijn medeleven gaat uit naar zijn familie en vrienden. Willibrord, ik zal je nooit vergeten’, schrijft Stevens bij een foto waarop hij een hand op het gezicht van Frequin legt. ‘Dag lieve Willibrord, dit was de laatste foto die ik van je mocht maken. De eeuwige vechter, tot de laatste snik’, schrijft fotograaf William Rutten bij de desbetreffende foto. ‘Heb een mooie reis, en vertel ze maar eens goed de waarheid daarboven.’

‘Rust zacht lieve Willibrord’, schrijft Olcay Gulsen. ‘Tijdens een van onze bijzondere gesprekken vertelde je mij dat je geloofde in het hiernamaals maar wel van plan was om een goed gesprek te hebben met God over de misstanden in deze wereld. Veel sterkte voor je lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen.’

Hemelvaartsdag

‘Dag ouwe knokker! Wat heb ik altijd genoten van je! Ik koester al die mooie herinneringen met en aan jou!’, schrijft Gordon op Instagram bij een foto van hen samen. ‘Bedankt dat je er was want je maakte het verschil! Rust zacht lieverd X.’ Chantal Janzen blikt terug op de mediatraining die ze 22 jaar geleden van Frequin kreeg. ‘Dank je wel voor die herinneringen, met je eeuwige pretogen’, schrijft ze.

Journalist Lammert de Bruin noemt het ‘typisch Willibrord’ om op Hemelvaartsdag te overlijden. ‘Typisch Willibrord om Jezus op deze dag een hak te zetten en hetzelfde te doen.’ Jan de Hoop schrijft dat ‘een mooi mens’ is overleden.

Fons de Poel

Journalist Fons de Poel, de schrijver van de biografie over Willibrord Frequin, zegt met veel plezier en liefde terug te kijken op de band die hij had met Frequin. Ze kenden elkaar zo’n veertig jaar: vanaf hun tijd bij het KRO-programma Brandpunt tot aan de intensieve samenwerking voor het boek Willibrord, Verlegen Vlegel. ‘Willibrord was een journalist en televisiemaker zoals er maar eentje was’, zegt De Poel. ‘Hij gaat God daarboven keihard interviewen.’

De Poel zegt veel te hebben geleerd van Frequin. ‘Alles kon altijd beter, dingen zijn nooit goed genoeg en je bent zo goed als je laatste reportage. Dat zijn lessen die ik altijd heb onthouden’, vertelt De Poel. ‘Sommige mensen vonden hem een klootzak, sommige mensen vonden hem een held. Hij heeft hele goede dingen gedaan, maar kon ook heel onaangenaam zijn.’