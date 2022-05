Uitbreiding koninklijke grafkelder Delft valt weer duurder uit

Opnieuw moet er meer geld naar de uitbreiding en herinrichting van de koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft. Door een ‘bouwtechnische tegenvaller’ moet er 350.000 euro extra worden uitgetrokken, schrijft staatssecretaris Gunay Uslu aan de Tweede Kamer. Van dat bedrag komt 250.000 euro van het ministerie van Algemene Zaken en 100.000 euro van het Koninklijk Huis.

Uit de brief van Uslu blijkt dat er vorig jaar vanuit de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ook al een aanvullend bedrag van 271.000 euro beschikbaar is gesteld. Dat had ermee te maken dat de kosten van archeologisch onderzoek hoger uitvielen ‘doordat bij de opgraving meer vondsten dan verwacht zijn gedaan die onderzocht moeten worden’, schrijft de staatssecretaris.

De werkzaamheden aan de koninklijke grafkelder begonnen vorig jaar, na jaren van vertraging. Toen bleek ook al dat de operatie flink duurder uit zou pakken dan voorzien. Er moest bijna 2 miljoen euro worden bijgepast, waarmee de totale rijksbijdrage op 3,6 miljoen euro kwam. Dat zou nu dus uitkomen boven de 4 miljoen. Het Koninklijk Huis droeg vorig jaar 300.000 euro extra bij.

De herinrichting is nodig omdat de crypte bijna vol is. De laatste Oranjes die zijn bijgezet zijn koningin Juliana op 30 maart 2004 en prins Bernhard op 11 december van datzelfde jaar.