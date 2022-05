Goodfellas-acteur Ray Liotta (67) overleden

Goodfellas-acteur Ray Liotta is op 67-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan stierf in zijn slaap, zo maakte entertainmentwebsite TMZ bekend.

Dat gebeurde in de Dominicaanse Republiek, waar Liotta bezig was met de opnames van de film Dangerous Waters. Volgens de website heeft de politie een misdrijf uitgesloten. Zijn verloofde Jacy Nittolo was ook op de filmlocatie aanwezig. Liotta had één dochter, Karsen.

Liotta kreeg grote bekendheid met de films Something Wild (1986), Cop Land (1997) en Hannibal (2001), maar hij is vooral bekend door zijn hoofdrol in de gangsterfilm Goodfellas (1990) van regisseur Martin Scorsese. De film werd genomineerd voor zes Oscars. Ook sprak Liotta de stemmen in voor onder anderen Family Guy en SpongeBob SquarePants.