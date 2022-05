Doden door nieuwe bombardementen op Oekraïense stad Charkov

Zeker zeven burgers zijn gedood door nieuwe Russische bombardementen op Charkov, de tweede stad van Oekraïne. Onlangs was in de metropool juist begonnen met een terugkeer naar het normale leven na het einde van een Russisch offensief.

De vijand bombardeerde opnieuw, meldde de gouverneur van de regio. Raketten raakten meerdere woonwijken, waardoor forse schade ontstond.

Sinds half mei was het relatief rustig in de stad in het oosten van Oekraïne, zo’n vijftig kilometer van de Russische grens. De stad telde voor de oorlog zo’n 1,5 miljoen inwoners.