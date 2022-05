Boris Johnson brengt hulde aan koningin Elizabeth ‘de Grote’

De Britse premier Boris Johnson heeft in het parlement hulde betoond aan koningin Elizabeth II ter gelegenheid van haar aanstaande 70e jubileum als vorstin. Zij viert dat jubileum begin juni. Johnson betitelde haar in zijn speech als Elizabeth de Grote.

Geen staatshoofd voor haar heeft het Verenigd Koninkrijk zo goed gediend als Elizabeth, zei de regeringsleider. ‘Geen enkele monarch verdient het predicaat van grootheid meer dan zij, gebaseerd op inzet, toewijding en prestatie. En voor mij is ze al Elizabeth de Grote’, zei Johnson.

Volgens de premier zijn de wekelijkse audiënties bij de koningin altijd ‘uiterst geruststellend’, aangezien de vorstin de reikwijdte erkent van alle gebeurtenissen.

Platina-jubileum

Elizabeth volgde haar vader, koning George VI, op na diens dood in 1952. Geen enkele vorst of vorstin voor haar zat langer op de Britse troon dan zij. Begin juni wordt het platina-jubileum gedurende vier dagen gevierd met grote evenementen in Londen.

Johnson meldde onder meer dat ‘Hare Majesteit in haar 25.677 dagen als koningin meer dan 21.000 officiële benoemingen heeft gedaan in meer dan 100 landen’. Zij heeft in haar ambtsperiode ongeveer 4000 wetten in werking laten treden, was betrokken bij 112 staatsbezoeken en heeft gewerkt met veertien Britse premiers. ‘Tot nu toe’, voegde Johnson daaraan toe. ‘Het gaat er niet zozeer om wat ze deed, maar hoe ze het deed.’

Oppositieleider Keir Starmer feliciteerde de koningin eveneens. ‘We huldigen haar niet alleen omdat ze onze koningin is, maar ook omdat ze een koningin is voor al haar onderdanen’, zei de Labour-leider.