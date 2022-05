Popgroep BTS bij president Biden over anti-Aziatisch racisme

De Zuid-Koreaanse popgroep BTS brengt dinsdag een bezoek aan het Witte Huis, de ambtswoning van de Amerikaanse president, om iets te doen aan anti-Aziatisch racisme. President Biden en de K-pop-supersterren van BTS zullen ‘het belang van diversiteit en inclusie’ bespreken, meldt het Witte Huis. Het is de bedoeling dat de BTS-leden als jeugdambassadeurs de boodschap van hoop en positiviteit over de wereld verspreiden.

Biden sprak zich al eerder uit over zijn inzet om geweld tegen Aziatische Amerikanen in zijn land tegen te gaan. Vorig jaar tekende hij een wet waarmee handhavers middelen tot hun beschikking kregen om haatmisdrijven te bestrijden, te onderzoeken en te rapporteren. Het zorgde er ook voor dat informatie over deze vorm van misdaad beter toegankelijk is voor gemeenschappen die ermee te maken hebben.

BTS ging eerder een samenwerking aan met VN-kinderorganisatie UNICEF voor Love Myself, een campagne tegen geweld. Ook trad de band op tijdens de vergadering van de Verenigde Naties. Het Witte Huis gaat de laatste tijd vaker in zee met beroemdheden om maatschappelijke problemen aan te kaarten.