Kasteel Den Bosch vangt per direct vluchtelingen uit Ter Apel op

In Kasteel Meerwijk in Den Bosch worden de komende drie maanden 75 vluchtelingen vanuit Ter Apel opvangen, heeft de gemeente bekendgemaakt. De vluchtelingen komen deze Hemelvaartsdag al.

Het is een initiatief van hotelketen Van der Valk, bijgestaan door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Zij zorgen samen voor de opvang en de begeleiding.

‘We zien ook de druk in Ter Apel op de opvanglocatie daar, en daarom waarderen we het initiatief’, zegt burgemeester Jack Mikkers. Het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft te kampen met grote drukte. Er is plek voor maximaal 2000 asielzoekers, maar vanwege hogere instroom en beperkte uitstroom hebben meermaals groepen asielzoekers op stoelen in de wachtruimte moeten slapen.

Kasteel Meerwijk werd onlangs voor meer dan 3 miljoen euro verkocht aan Frans Heesen, zoon van de oprichter van Heesen Yachts in Oss, die er wilde gaan wonen, zo schrijft het Brabants Dagblad. Tegen de krant wil hij verder niets kwijt over de gewijzigde plannen voor de komende maanden.