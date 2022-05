Rusland dreigt met uitzetting journalist of nieuwsmedium VS

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dreigt met uitzetting van een journalist of een nieuwsmedium uit de Verenigde Staten als YouTube nog een persconferentie van het ministerie blokkeert. Een waarschuwing hierover is gestuurd naar het Amerikaanse videoplatform.

Zegsvrouw Maria Zakharova zei dat een aantal van haar wekelijkse briefings is geblokkeerd door YouTube. Op die persmomenten deelt ze informatie over onder meer de oorlog in Oekraïne, door de Russische autoriteiten zelf omschreven als een ‘speciale militaire operatie’.

De woordvoerster richtte zich ook tegen Poolse media. Zakharova claimt dat ‘alles wordt gecontroleerd door een vrouw met een Poolse nationaliteit’, verwijzend naar de afkomst van YouTube-topvrouw Susan Wojcicki. ‘Gezien de positie van Polen mogen we niet stoppen bij de Verenigde Staten.’ Net als de Amerikanen, is ook Polen fel tegen de Russische invasie in Oekraïne.

YouTube heeft sinds het begin van de Russische inval meerdere accounts van pro-Russische media verwijderd. Ook westerse landen hebben stappen genomen tegen Russische media. Zo zijn bijvoorbeeld RT en Sputnik in sommige landen niet toegankelijk.