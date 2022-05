Scholz overtuigd dat Rusland oorlog in Oekraïne niet zal winnen

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zegt ervan overtuigd te zijn dat de Russische president Vladimir Poetin niet zal slagen in zijn streven Oekraïne te veroveren. In een toespraak tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse Davos zei de regeringsleider dat ‘Poetin heeft gefaald in al zijn strategische doelen’ en de verovering van Oekraïne ‘verder weg is dan aan het begin van de oorlog’.