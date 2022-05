Moskou: olieproductie Rusland kan dit jaar ruim 8 procent dalen

De olieproductie van Rusland kan dit jaar met meer dan 8 procent dalen, naar 480 miljoen tot 500 miljoen ton vergeleken met vorig jaar. Dat zei de Russische vicepremier Alexander Novak tegen persbureau RIA bij een bezoek aan Iran. Door de sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne is er minder vraag naar Russische olie.

Novak is in de Iraanse hoofdstad Teheran voor gesprekken over handel en energie. Zowel Rusland als Iran heeft te maken met economische sancties van het Westen. Beide landen willen nauwer gaan samenwerken als het gaat om energie en handel.

Novak, voormalig olieminister van Rusland, zegt dat de voorspelling voor de olieproductie afhankelijk is van verdere ontwikkelingen. Het Russische ministerie van Economische Zaken heeft gezegd dat de productie met meer dan 9 procent zal krimpen.